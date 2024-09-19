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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون على هامش مران الأهلي المسائي

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
 

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حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع الطاقم المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية لمدة ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
كان الفريق قد نجح في الفوز في لقاء الذهاب بمدينة نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

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