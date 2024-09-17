تفحم شخص إثر حريق مطعم في عابدين

لقى شخص مصرعه إثر حريق مطعم في عابدين، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان وصاحب المحل، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى واقعة أخرى وقع حادث إنقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القياد بيد السائق، حيث أسفر عن وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة انتقلت قوة من مركز الشرطة ، لموقع الحادث للوقوف على تفاصيله.

تبين من الفحص والتحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه أنه أثناء قيادة المدعو علي ن. م. أ57 سنة سائق ومقيم بدائرة المركز للسيارة على الطريق الزراعى الغربى، دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاة المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو عصام 39 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق، وصرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية الجثة.

أصيب 21 شخصاً من العمالة الزراعية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمحور الضبعة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق محور الضبعة، إتجاه الضبعة، مما اسفر عنه إصابة 21 شخص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على فتاة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مهندس، وبصحبته شقيقته "موظفة" مصابة بكسور (تم إسعافها بأحد المستشفيات) وقرر بقيام شقيقته المصابة باستقلال مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتعدي عليها، فقامت بإلقاء نفسها من المركبة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة القسم) والمركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.