البترول تبحث زيادة فرص شركة وود سايد إنرجي الأسترالية للاستثمار بمصر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ميج أونيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وود سايد إنرجي الأسترالية حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة وموقف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تشارك فيها الشركة الأسترالية في البحرين المتوسط والأحمر، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر جازتك في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفرص الاستثمارية

وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحها قطاع البترول فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي يمكن للشركة بحث استغلالها.

وتشارك الشركة الأسترالية كشريك في منطقتي شمال الضبعة البحرية و شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط والقطاع رقم 1 بالبحر الأحمر للبحث والاستكشاف للغاز والبترول.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

هذا وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تلعب دوراً مهما كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين لتوافر البنية التحتية اللازمة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح، مؤكدا أهمية توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لجذب الاستثمارات لقطاع البترول وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح مؤتمر ومعرض "غازتك 2024" بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات العالمية للطاقة، كما شارك بدوي كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان "من التخفيف إلى التكيف: التعامل مع الظروف الجيوسياسية المتقلبة في ظل نظام عالمي مجزأ"