حسن نصرالله: الجبهة اللبنانية ضاغطة بقوة ومساندة لغزة

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين كانا ثقيلين بالنسبة لنا.

وتابع “نصرالله”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن الاحتلال استدعى قوات إضافية وغير مسبوقة إلى الشمال، والجبهة اللبنانية ضاغطة بقوة ومساندة لغزة.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، وأن المقاومة اللبنانية لا تزال متماسكة وقوية، وأن النظام القيادي للمقاومة لم يتأثر بالضربات الإسرائيلية، وهو ما يعزز ثبات الموقف اللبناني في هذه المواجهة المستمرة.

وواصل نصرالله "أراد العدو الإسرائيلي قتل 5 آلاف إنسان عبر تفجير أجهزة اتصالات في لبنان من دون الاكتراث لشيء"، واصفًا ما حدث بـ"المجزرة".

في حديثه عن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت آلاف أجهزة البيجر في لبنان، وصف نصر الله هذه الهجمات بأنها "تجاوز لكل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء"، مضيفًا أن العدو الإسرائيلي لم يكتف باستهداف مقاتلي "حزب الله" فقط، بل طالت التفجيرات مستشفيات، أسواقًا، وطرقات عامة، وبيوتًا يسكنها المدنيون. وأكد أن بين الضحايا عشرات الشهداء، وبينهم أطفال، كما أصيب الآلاف بجراح خطيرة، وستظهر الأعداد النهائية لاحقًا.

وتأتي تصريحات نصر الله في وقت تتواصل فيه تداعيات التفجيرات التي وقعت في لبنان، واستهدفت بشكل خاص عناصر من “حزب الله”، وأثارت هذه التفجيرات موجة من الغضب والتضامن داخل لبنان وخارجه، حيث نددت العديد من الدول والمؤسسات الدولية بهذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.