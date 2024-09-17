إصابة حراس حسن نصر الله في عملية تفجيرات اللاسلكي.. تفاصيل بالفيديو

كشف أسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، أن لبنان فوجئ بانفجارات متزامنة لأجهزة اتصال محمولة (بيجر) يحملها عناصر لحزب الله، موضحا أن هذه العملية لم تكن متوقعة على الإطلاق وطالت المئات من أعضاء حزب الله.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه العملية استخباراتية أمنية وهي تطور نوعي في مجريات الأحداث

وأكد أن حزب الله اتهم إسرائيل بشكل واضح بالوقوف وراء هذه التفجير وتوعد بالرد على العدو الإسرائيلي، موضحا أن حجم الضرر من تفجير أجهزة الاتصالات لحزب الله كبير للغاية.



وأوضح أسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، أن جهاز الاتصالات الذي تم الهجوم به يقال في الإعلام الإسرائيلي أنه إيراني الصنع.

وأشار إلى أن المدى الجغرافي للهجوم شمل كل المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان وسوريا، موضحا أنه يتم توزيع تلك الأجهزة على القيادات والنخبة والعناصر الميدانية.

وواصل أسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، أن هذه الشحنة تم توزيعها منذ وقت قصير وكانت مخترقة أمنيا وسيبرانيًا، يبدو أنها من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن بعض عناصر حراسة حسن نصر الله أصيبوا نتيجة حملهم للجهاز، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة تحوم حول هذا الهجوم الكارثي على حزب الله في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن كل مستشفيات بيروت أعلنت حالات الطوارئ بسبب استقبال الجرحى نتيجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال محمولة (بيجر) التي يملكها عناصر حزب الله، وتم نقل الجرحى إلى خارج بيروت لأن العدد يفوق قدرات المستشفيات، والشوارع لم تخل من سيارات الإسعاف على مدار الساعات الماضية.

