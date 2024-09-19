استشاري تغذية علاجية: وجبة الإفطار أول مصدر طاقة سريع لخلايا الأعصاب

قالت الدكتورة ربى العباسي، استشاري التغذية العلاجية، إن أولياء الأمور يعتقدون أن عليهم تغذية الأبناء فقط خلال العام الدراسي، ولكن عليهم تغذيتهم طوال العام، إذ يستمر النمو، فضلا عن حاجاتهم المستمرة إلى طاقة متجددة.

الأطعمة الغذائية أوميجا 3

وأضافت «العباسي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أهم العناصر التي لا بد من تواجدها في الأطعمة الغذائية أوميجا 3، مشيرة إلى أن بعض الأنواع التي تحتوي على أوميجا 3، ويأتي السمك في المرتبة الأولى منها، ويليها المشروم وبذور الشيا وبعض أنواع المكسرات.

ولفتت إلى أن تناول الطفل بيضة يوميًا يمكن أن تعطيه كل العناصر الغذائية المهمة، إذ إنها تحتوي على كمية من البروتينات وعنصر الكولين التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية للطفل وزيادة التركيز، إلى جانب أهمية تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي ومستمر بشتى أنواعها.

العناصر الغذائية الكاملة

وأوضحت أنه لا بد من توافر العناصر الغذائية الكاملة من خلال توزيع الوجبات، متابعة أن وجبة الفطار تعد أول مصدر طاقة سريع لخلايا الدماغ والأعصاب، فضلا عن أهمية احتوائها على بروتينات ونوع بسيط من النشويات من تناول بعض الخضراوات، كون أنها تساعدهم على التركيز وتزويد الطاقة السريعة لدى الأطفال.