الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

ملتقى علمى بمستشفى الفيوم العام حول "التغذية العلاجية لمرضى العناية المركزة"

الملتقي العلمى
الملتقي العلمى

 عقد  قسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور وليد عويس رئيس القسم اليوم الاثنين الملتقى الاول للتغذية العلاجية بمحافظة الفيوم بحضور اكثر من 70 طبيب قلب وعناية و باطنة و الصيادلة الاكلينيكيين  بمستشفى الفيوم العام والمستشفيات المركزية والتامين الصحى وذلك لبحث وعرض اخر المستجدات اخر تطورات التغذية العلاجية لمرضى الاقسام الحرجة تناول ايضا طرق التغذية الصحية لمرضى العناية واضطراب الوعى والتغذية الوريدية .

أقيم الملتقي العلمى تحت رعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبحضور الدكتور ياسر السويدى وكيل المديرية و الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء والدكتور رمضان صادق رئيس رابطة اطباء القلب بالفيوم وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى.


6 أبحاث فى المؤتمر…

 

قدم المؤتمر 6 ابحاث فى مجال التغذية العلاجية قدمها كل من الدكتورة هدير العشيرى والدكتور محمد احمد مصطفى  والدكتور وليد احمد عويس  والدكتور باسم فهمى  والدكتورة الشيماء ابراهيم والدكتورة مروة ثابت.

واوضح  الدكتور وكيل مديرية الصحة فى كلمته اهمية التغذية العلاجية وضرورة تحديث معلومات جميع القائمين عليها من اطباء و صيادلة و مشرفين التغذية و حتى عمال المطبخ و اكد  دعم المستشفى فى انشاء وحدة تغذية علاجية بها.

عقد اللقاء بقاعة المناظير بحضور الدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بالمستشفى.

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الجريدة الورقية