ثقافة الفيوم تنظم لقاء تعريفي حول مبادرة "بداية"

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية"، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا السياق، قدم حاتم عبد العظيم- أمين المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم- تعريفا مبسطا عن مبادرة "بداية"، مؤكدا على حرص الدولة بكافة مؤسساتها، من خلال عدد من المبادرات المختلفة، على بناء الانسان، من خلال التنمية الشاملة له، وتبقى دائما الثقافة هي المكون الرئيسي لتنمية العقل والمعرفة من خلال الفنون التي هي روح الحياة، وبالفن والأدب، والشعر والموسيقى، والمسرح.

وضمن أنشطة الفرع قدمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم مسابقات ثقافية متنوعة، أدارها مها عويس ورضا سيد-أخصائي النشاط، إلى جانب عرض أراجوز أداء وإخراج الفنان إميل الفنس، قدم خلاله عدد من القيم الانسانية والأفكار الإيجابية منها؛ التعاون، وتعزيز قيم الحب والعطاء، والاستفادة من الخبرات والتجارب الحياتية وهو مايتسق مع أهداف المبادرة، كما أقيم عددا من الورش الفنية منها؛ ورشة حلي وخرز لمشرفي نادي المرأة بقصر الثقافة، ورسم على وجوه الأطفال للفنانة ميرا أمير، وورشة للمشغولات اليدوية والحلي تدريب الفنانتين إسراء عبد العليم وسحر محسن.

قسم ثقافة الطفل ينظم احتفالية ختام النشاط الصيفي بدار عائشة حسانين لتحسين الصحة

وعقد قسم ثقافة الطفل بالفرع، بحضانة دار عائشة حسانين لتحسين الصحة، احتفالية متنوعة ختاما للنشاط الصيفي، تضمنت ورشة حكي من سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال "جبل العجائب" بقلم نظمي لوقا، أكدت فيها علا حسان- مسئول النشاط- على التمسك بالقيم النبيلة، وحب الخير للغير، تلاها ورشة حكي بالعرائس القفازية قدمتها جيهان عبد الله- مسئول قسم الطفل حول ذكرى المولد النبوي الشريف، ثم تحدثت عن أهداف مبادرة بداية، إلى جانب فقرة تحريك العرائس الماريونت على أنغام الأغاني الوطنية، وسط تجاوب من الأطفال، قدمتها نعمة رجب أخصائي النشاط.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.