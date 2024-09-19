لعدم الجاهزية.. محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة الشهيد أحمد سمير 

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة لمدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بكفر الجزار بمدينة بنها للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، الاطلاع على سير العمل والإجراءات المتخذة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

خلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل والمرافق الصحية بالمدرسة، وتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية وخلال تفقده تلاحظ لسيادته عدم الاهتمام بالنظافة وعلي الفور وجه المحافظ باقاله مدير المدرسة نظرا لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأوضح المحافظ أن هناك توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء العام الدراسي، وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب والمعلمين على أداء دورهم على أكمل وجه.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، مع التركيز على الصيانة الدورية للمباني والمرافق، وتوفير الأثاث المدرسي المناسب، وتوفير المياه النظيفة والكهرباء، والاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة.

وأكد المهندس أيمن عطية أن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع متقدم، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة سير العمل بالمدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وجاءت الجولة بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يكرم 15 من الايتام بدار البنين والبنات ببنها لتفوقهم العلمي والدراسي تحفيزا لهم

فى اطار مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان كرم اليوم المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبيه 15 من الأبناء الايتام بدار البنين والبنات بمدينة بنها على تفوقهم العلمي والدراسي.

جاء هذا التكريم تقديراً لجهود هؤلاء الأيتام المتفوقين وإنجازاتهم المميزة، وحافزاً لهم لمواصلة التفوق والتميز في مسيرتهم التعليمية. وقد عبر المحافظ عن فخره واعتزازه بهؤلاء الأبناء، مؤكداً أنهم مثال يحتذى به للشباب المصري.

وأكد "عطية" في كلمته خلال الحفل على أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الطلاب المتفوقين، وخاصة الأيتام، هو واجب وطني، كما وجه الشكر لدار البنين على جهودها في رعاية الأيتام وتوفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

من جانبه، أعرب الأيتام المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على هذا التكريم، مؤكدين أن هذا التقدير سيزيدهم عزيمة وإصراراً على تحقيق المزيد من النجاحات.

جاء هذا التكريم بحضور كل من الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ وأميمه رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.