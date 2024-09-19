ثقافة الفيوم تواصل تقديم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية في إطار المشاركة في مبادرة "بداية"، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وضمن البرامج المقدمة من وزارة الثقافة، للمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية عددا من الفعاليات، بحضور سماح كامل مدير عام الفرع التي استعرضت في كلمتها محاور وأهداف "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومشاركة وزارة الثقافة في فعاليات المبادرة، إلى جانب استعراض لأبرز الفعاليات المقامة بثقافة الفيوم خلال المبادرة، وأشار الباحث القانوني الدكتور بسام الصواف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تسعى نحو تقديم مواطن متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

فيما تحدث محمد محمود صالح، محاضر تنمية بشرية موضحا أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تنمية المهارات والخبرات، واكتشاف الموهوبين، والعمل على توجيه وتنمبة تلك المواهب بطريقة تكاملية بين مختلف جهات الدولة.

من جهته، ناقش المخرج والفنان محمود عبد المعطي فن المسرح، وفن كتابة دراما المسرح، أعقب ذلك عروض لبعض المواهب الشابة من أبناء بيت ثقافة طامية في إلقاء الشعر.

"بداية وبناء الإنسان" محاضرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بثقافة الفيوم

واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم، شهدت مكتبة الفيوم العامة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "بداية وبناء الانسان" أوضح فيها الدكتور محمد علي قطب -دكتوراه إدارة أعمال- نبذة عن المبادرة الرئاسية "بداية"، وأنها تستهدف تنمية المعرفة وتعزيز الوعي والثقافة، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الانسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن البداية الحقيقية لبناء الانسان لابد أن تنبع من داخل نفسه بأن يدرك أهمية التخلي عن الأفكار السلبية المحيطة به، وأن يستمد قوته من الأفكار الإيجابية التي تساعده على تطوير ذاته أولا ثم النهوض بالمجتمع.