خسائر فادحة.. روسيا تتصدى للجيش الأوكراني في مقاطعات عدة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي وميدفيجي بمقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي".

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و19 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات وناقلة مشاة "سي في-90" و14 مركبة قتالية مصفحة؛ بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية وخمس قذائف هاون وست سيارات وقطعة من المعدات الهندسية".

خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة، و103 مدافع ميدانية و28 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم 270 إم إل آر إس" أمريكية الصنع، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، وسيارتين للنقل والتذخير، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية.

ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية على محور كورسك بلغت نحو 400 عسكري و19 عربة مدرعة بينها 4 دبابات.