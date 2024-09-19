ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر وعيار 24 يسجل قفزة هائلة

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا جديد بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024، مستويات 3490 جنيها للجرام بدون مصنعية، عقب تسجيل مستويات وصلت 3470 جنيها للجرام مستهل تعاملات اليوم ليحقق الذهب ارتفاع 20 جنيها، ليقترب الذهب من كسر مستوى 3500 جنيه لعيار 21

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.

عيار 21 يسجل 3490 جنيها.

عيار 18 يسجل 2991 جنيها.

الجنيه الذهب 27920 جنيها.

سعر الذهب العالمي يواصل الصعود

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال جلسة الأمس، عقب قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير ليبدأ دورة خفض الفائدة وتخفيف السياسة النقدية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 2585 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2559 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2582 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس شهد الذهب تذبذب كبير بسبب تقلبات الأسواق عقب قرار البنك الفيدرالي، فقد ارتفع في البداية وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2600 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى الهبوط ليسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2546 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأمس عند المستوى 2559 دولار للأونصة.

بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة بخفض أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء لتصل أسعار الفائدة إلى 5.00%، وقال رئيسه جيروم باول إنه يهدف من هذا الخفض الكبير إلى إظهار التزام البنك بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.

استقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب تقريبا عند 2562.85 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدراليأمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.