وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردني على تجديد الثقة

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على ثقة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في سيادته وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد.

والأستاذ الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حاصل على وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتميز من الدرجة الثانية، للجهود المخلصة والعطاء المتميز في الإفتاء والعمل على إبراز صورة الإسلام المشرقة وقيمه الإنسانية النبيلة، ولعمله على ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع، كما كرَّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وزير الأوقاف: تربينا على مصحف الشمرلي جيلًا من بعد جيل

وعلى صعيد آخر؛ عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع مؤسسة الشمرلي بحضور المحاسب أحمد فوزي الشمرلي وعائلة الشمرلي، والدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية ومدير عام المطبوعات والمشرف على إصدار مجلة الأزهر.

وفي بداية اللقاء أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن سعادته الغامرة وتشرفه بمناقشة الإصدار الثاني من كتاب الله (عز وجل) الموسوم بمصحف مصر، وهو المصحف الذي وجه بطباعته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم طباعة مصحف مصر على نسخة الشمرلي مختوم الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تألوا جهدًا في دعم الإصدار الثاني لمصحف مصر حتى يخرج في ثوب جديد، مؤكدًا أنه في خدمة مصحف الشمرلي، ويدرك مدى حرص مؤسسة الشمرلي على إخراج كتاب الله (عز وجل) في أفضل صورة.

وأضاف وزير الأوقاف: في الحقيقة الشمرلي حفر في تاريخ مصر وفي تاريخ القرآن الكريم، وبذل مجهودًا مميزًا سوف يذكر إلى يوم القيامة، ونحن كأجيال تربينا على الشمرلي جيلًا من بعد جيل.

وأكد المحاسب أحمد فوزي الشمرلي أنه بفضل الله تعالى تم الإصدار الأول على ما يرام، وقد قدمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كل ما يمكن من مساعدة.