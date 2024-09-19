جامعة سوهاج توافق علي تفعيل الدراسة بالفنون التطبيقية والتراثية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن موافقة مجلس الوزراء ومجلس الجامعة بتفعيل الدراسة بكلية الفنون التطبيقية والتراثيّة بالجامعة، والتي ستعد نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، وذلك لإحتوائها علي العديد من الأقسام التي تساهم في الإرتقاء بالحرف التراثية القديمة والفنون الشعبية الأصيلة.

ووجه رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علي ما يقدمه من دعم متواصل للجامعة لانشاء وافتتاح عدد من الكليات الجديدة للإرتقاء بالعملية التعليمية و بمنظومة البحث العلمي، لتخريج جيل قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه، وليواكب تطلعاتها المستقبلية في تمكين الشباب وفتيات الوطن لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف النعماني أن إدارة الجامعة تحرص على إضافة كليات جديدة متنوعة التخصصات، وكذلك تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل، من أجل خدمة أبناء محافظة الصعيد بشكل عام والإقليم بشكل خاص، موضحاً ان الجامعة هذا العام انشئت كليتي طبّ الاسنان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئة، الي جانب كلية الفنون التطبيقية والتراثية لتصبح عدد الكليات ٢٠ كلية ومعهد بمقريها القديم والجديد.

وأوضح الدكتور أشرف سيد محمد عميد الكلية ان الكلية ستضم ٥ أقسام وهم الزجاج، النسيج، الطباعة والنشر والتغليف، الخزف، النحت والتصوير، موضحاً انه سيتم اجراء إختبارات قدرات للطلاب قبل الالتحاق بالكلية .