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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية

د. بدر عبدالعاطي
د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

 توجه د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى واشنطن في زيارة ثنائية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية.

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 ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير الخارجية والهجرة، عقد لقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونجرس ومبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وأزمات الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية. 

 وتأتي هذه الزيارة قبل مشاركة السيد وزير الخارجية في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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