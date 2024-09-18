وزير الخارجية يستعرض تطورات حرب غزة مع نائب البرلمان الأوروبى أنطونيو لوبيز

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نائب البرلمان الأوروبى "أنطونيو لوبيز".

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أعرب عن تقديره لموقف نائب البرلمان الأوروبى ودعمه لمصر وتفهمه لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وأثارها الاقتصادية والأمنية، وأكد على أن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة نائب البرلمان الأوروبى ومجموعة حزب الشعب الأوروبى دعم مصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى نحو تنفيذ الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير د. عبد العاطي استعرض ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبى من تطور غير مسبوق بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد أن مصر تهدف من هذه الشراكة إلى تعميق كافة أوجه التعاون بين الجانبين، وهو ما انعكس في انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى في يونيو الماضي، فضلاً عن النجاحات القائمة في التعاون في مجال مكافحة كل من الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وغيرها من مجالات التعاون القطاعية المختلفة.

وأوضح السفير خلاف، أن وزير الخارجية استعرض التطورات المرتبطة بالحرب في غزة، وأكد على أن وقف العدوان الإسرائيلي يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كافة الجهود الدولية لتنفيذها، مستعرضاً الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.