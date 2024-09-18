الوضع بليبيا وأزمة سد النهضة.. الخارجية الأمريكية تكشف سبب زيارة بلينكن لمصر(فيديو)

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، للقاهرة اليوم هي نتاج لشهور وسنوات من التنسيق والتعاون بين البلدين، موضحا أن ما تراه أمريكا أن الحوار الاستراتيجي اليوم نتاج لجهود بين السفارة الأمريكية والمصرية.

وأضاف "سامويل وربيرج"، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تعاون بين القطاع الخاص المصري والأمريكي، وخاصة القطاعات التعليمية، لتأسيس فروع جديدة من الكليات الأمريكية في مصر، موضحا أن زيارة اليوم تأتي لزيادة التنسيق بين مصر وأمريكا لإنهاء الحرب.

مناقشات حول الوضع في ليبيا وأزمة سد النهضة

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هناك مناقشات حول الوضع في ليبيا وأزمة سد النهضة، مؤكدا على ترحيب مصر الكبير بالوفد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الوزير بلينكن تحدث عن ضرورة وجود الإرادة السياسية من الجانبين، لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر والولايات المتحدة وقطر وسطاء لحل أزمة.

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية، مشددًا على أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل مفصل من تطوير هذه العلاقات المصرية الأمريكية.

العلاقات المصرية الأمريكية



وشدد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه تطرق للحديث مع بلينكن عن الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك من جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية على العمل على مزيد من تطوير العلاقات، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح أن مصر دولة إقليمية كبيرة والولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية كبرى، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول وعلاقات قوية ومتينة وتشاور مستمر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: “في لقائي مع وزير الخارجية الأمريكي أطلق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة”.