الرعاية الصحية بالأقصر تشارك بمبادرة "بداية"

شارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ الأقصر فى فعاليات مبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرات البشرية في مختلف المجالات.

وتشارك هيئة الرعاية الصحية بتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، في المبادرة من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأفراد، من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف صحي، تستهدف مختلف الفئات العمرية لمقدمي الخدمة والمنتفعين.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مجتمع صحي وقادر على مواجهة التحديات، وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح هذه المبادرة، حيث تدعو جميع أفراد المجتمع للمشاركة الفعالة والاستفادة من الخدمات المقدمة.



وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم قادر واع ومثقف للمجتمع.

وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات.