أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 74.01 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024، بعد قرار البنك المركزي بالخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية إلا أن المخاوف بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتًا ما يعادل 0.5% لتصل إلى 74.01 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 34 سنتًا أي 0.3% لتبلغ 71.15 دولار للبرميل وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أمس أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، وعادة ما يؤدي الخفض في أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

كما استمر ضعف الطلب في الصين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في التأثير سلبًا على الأسواق.

ويتوقع محللون في سيتي بنك عجزًا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتًا.

كما استمر ضعف الطلب في الصين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في التأثير سلبًا على الأسواق.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

وتترقب الأسواق الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية: أمس الأربعاء: بعد يوم من انفجارات مماثلة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر).

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عنها لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الانفجارات.

ويقول محللون في سيتي بنك إنهم يتوقعون عجزًا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارًا للبرميل خلال الربع المقبل، لكن ذلك سيكون مؤقتًا.