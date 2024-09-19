محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية لاطلاع النواب على المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية يصاحبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد نموذج للموقف التنفيذي لقطاع القوس الغربي وعرض لمشروع القوس الشرقي لمحور اللواء عمر سليمان، مشيرًا إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية الصناعية اللوجيستية، بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوى مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي وذلك بطول 20 كم وعرض 6 حارات لكل اتجاه، بالإضافة استعراض الموقف التنفيذي لمشروع القوس الشرقي بطول 27 كم.

ثم تم عرض كامل للمخطط الإستراتيجي لشبكة الطرق بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتكامل بين أجهزة الدولة مجتمعة بعدد 26 مشروع بتكلفة 50 مليار جنيه خلال الفترة عام 2014 حتى تاريخه والتي تم الانتهاء من عدد 17 مشروع منهم بتكلفة 23 مليار جنيه.

كما تناول العرض الموقف التنفيذي للخطة الجاري تنفيذها بالإسكندرية حاليًا من خلال أجهزة الدولة متمثلة في (محافظة الإسكندرية، وزارة النقل، وزارة الإسكان) والتي تشمل تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

كما تم تقديم شرح لكيفية ربط الخطط التنفيذية للمشروعات ومصادر تمويلها للوصول إلى حل جذري للتكدسات المرورية وخلق محاور طولية وعرضية تمثل شرايين جديدة للإسكندرية.

وفي ختام جولته تم تفقد مشروع إنشاء كوبري محور السادات على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه فقط.



جاء ذلك في إطار التنسيق مع نواب مجلسي النواب والشيوخ واطلاعهم على مجهودات الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بما يتواءم مع رؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.