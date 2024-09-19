استمرارًا لجرائمهم.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

استمرارًا لجرائمه، اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وقد أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 7 دونمات و739 مترا مربعا، من أراضي بلدة بيت ليد شرق محافظة طولكرم.

وأوضحت مراسلتنا، بأن الأراضي التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تقع في خلة ذيب، وجبل أبو لوقا، والأجرد وحريقة الطير، وتعود ملكيتها لمواطنين من البلدة والقرى المجاورة.

وقال أحد أصحاب هذه الأراضي "معن راشد"، إن خطورة هذا القرار ليست في الاستيلاء على 7 دونمات فقط من أراضي البلدة، وإنما بالخطر الذي يهدد مئات الدونمات من أراضي القرى المحيطة بها وتحديدا كفر اللبد وشوفة الغنية بأشجار الزيتون، وبالتالي تنفيذ مخططهم الاستعماري الكبير في ربط مستعمرتي "عناب" و"أفني حيفتس" المقامتان على أراضي هذه القرى، ومحاصرتها بعد سرقة أراضيها.