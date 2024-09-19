مديرية تعليم كفر الشيخ جاهزة لإستقبال العام الدراسي الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، بمتابعة وإشراف محمد عبد الله، وكيل الوزارة، لبدء العام الدراسي الجديد السبت المقبل، الموافق 21 سبتمبر 2024م، وتستقبل المدارس ذات الفترتين طلاب المرحلة الأولى من كل المراحل التعليمية، ويوم الأحد تستقبل المدارس الطلاب في المرحلة الأولى" الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، في كل مدارس المحافظة.

ويوم الاثنين تستقبل المدارس الابتدائية طلاب الصف الأول والثاني، والصف الأول والثاني الإعدادي، والصف الأول والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء تستقبل المدارس الابتدائية الطلاب من الصف الأول والثاني الثالث والرابع والخامس، وتستقبل المدارس الإعدادية والثانوية كل المراحل بهم، أما يوم الأربعاء تستقبل الطلاب في كل الصفوف بالمرحلة الابتدائية" الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويوم الخميس تستقبل المدارس من كافة المدارس.

و انطلقت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في التجهيزات للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بعقد لقاءات متنوعة، حيث عقد محمد عبدالله، وكيل الوزارة بكفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً لموجهي عموم المواد الدراسية والصفوف الأولى لتوزيع المعلمين الجدد على المدارس.

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، خلال الاجتماع على تدريس المواد الدراسية بالمدارس بنظام المحاضرات بدلاً من الحصص بجميع المدارس ولجميع المواد، كما شدد على ضرورة تنشيط مجموعات الدعم المدرسي والتي تمثل البديل الأكثر نفعاً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم، ويقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.