الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى بمكتبة مصر العامة بحضور نائب محافظ أسوان

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور إحتفالية اليوم العالمى لسلامة المرضى والتى أقيمت بمكتبة مصر العامة ، وحضر الفعاليات الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال جامعة أسوان ، والدكتورة هبة سلامة مدير فرع أسوان للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، والدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ، ولفيف من القيادات الطبية والدينية والجامعية.

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها المهندس عمرو لاشين تم التأكيد على أنه جارى الإستعداد للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 112 مركز طبى ووحدة صحية ، و 11 مستشفى بما يساهم فى تحويلها لصروح طبية نموذجية لتؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية تتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية ، لافتاً إلى أن الإرتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية يتماشى مع أهداف الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى حيث أن سلامة المرضى دائماً ترتبط بشكل كبير بسلامة مقدم الخدمة وسلامة المنشأة ، وكذلك سلامة البيئة الصحية وهو النموذج المشرف والراقى الذى تم ويتم تحقيقه داخل الصروح الطبية المختلفة .