سعر الذهب في السعودية اليوم يتصدر ترندات جوجل..عيار 21 يسجل 270.05 

تصدرت أسعار الذهب اليوم في السعودية ترندات جوجل لليوم الثاني على التوالي مع زيادة عمليات البحث على الذهب وسط تصاعد التوترات العالمية المؤثرة على الاقتصاد بشكل عام والمعدن الأصفر بشكل خاص.

سعر الذهب في السعودية اليوم

ووفق لوسائل الإعلام السعودية جاء أخر تحديث لسعر الذهب والذي يتغير بشكل دوري كالتالي...

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 308.63 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية 282.70 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية 270.05 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية 231.47 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية 180.55 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية 154.31 ريال سعودي.

وكان أخر تحديث لأسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم كالتالي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21 وزن 8 جرامات.. 2,617.80 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22 وزن 8 جرامات..2,742.46 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24 وزن 8 جرامات.. 2,991.77 ريال سعودي.