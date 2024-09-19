طرق تساعدك للاقلاع عن التدخين

لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للإقلاع عن تدخين التبغ، ويوجد اليوم المزيد من المنتجات لمساعدة الناس على الإقلاع عن تلك العادة للأبد، ولكن مع وجود كثير من الخيارات المتاحة، فإن تحديد الأكثر فعالية ليس بالأمر السهل دائماً.

ومع ذلك، كشفت مراجعة شاملة جديدة نُشرت هذا الشهر في دورية «سوسيتي فور ذا ستدي أوف أديكشن ترستد سورس» عن أفضل ثلاث وسائل فعالة للإقلاع عن التدخين.

أجرت مجموعة كوكرين لإدمان التبغ (سي تي إيه جي) هذا البحث، الذي شمل أكثر من 300 دراسة سابقة حول منتجات الإقلاع عن التبغ و157179 مشاركاً.

وقال الدكتور جوناثان ليفينغستون بانكس، وهو محاضر وباحث أول في الرعاية الصحية القائمة على الأدلة في جامعة أكسفورد، والمؤلف الأول للمراجعة، لموقع «هيلث لاين»: «باستخدام أكثر الأساليب صرامة ودقة، تمثل مراجعات الدراسات السابقة المعيار المهم في الأدلة الطبية، ولهذا السبب يتم استخدام عمل مجموعة كوكرين لإدمان التبغ باستمرار لإبلاغ المبادئ التوجيهية والسياسات في جميع أنحاء العالم».

وينتمي كل من الفارينيكلين والسيتيزين إلى فئة من العقاقير تُعرف باسم ناهضات مستقبلات النيكوتين الجزئية.

وفي هذا السياق، يقول ليفينغستون بانكس: «من خلال التفاعل مع جزء الدماغ الذي يؤثر عليه النيكوتين عادةً، يساعدان في تقليل أعراض الانسحاب التي يعاني منها الأشخاص عند الإقلاع عن التدخين، مثل الرغبة الشديدة وتغيرات المزاج غير السارة».

وتجعل تلك العقاقير التدخين أقل متعة، ما يثبط عزيمة المدخنين عن استخدام السجائر، كما أن العلاج ببدائل النيكوتين (إن آر تي)، والذي يشمل منتجات مثل علكة النيكوتين، والبقع، والحبوب، والأكياس، فعال أيضاً. وجد الباحثون أن العلاج ببدائل النيكوتين كان أكثر فعالية عندما تم إقران منتج طويل الأمد، مثل البقع، بمنتج سريع المفعول، مثل العلكة.

كما تمت الموافقة على مضاد الاكتئاب الفموي بوبروبيون للإقلاع عن التدخين. وجدت مراجعة كوكرين أن هذا الدواء كان مفيداً للإقلاع عن التدخين، لكن الأدلة لم تكن قوية مثل تلك الخاصة بالفارينيكلين والسيتيزين، وفق موقع «هيلث لاين».

ما أفضل ثلاث طرق فعالة للإقلاع عن التدخين؟

من بين جميع الخيارات المتاحة حالياً، حدد الباحثون ثلاثة تدخلات ظهرت كأكثر العلاجات فعالية. وهي:

1. فارينيكلين (شانتيكس) - دواء موصوف عن طريق الفم يستخدم جنباً إلى جنب مع الاستشارة للإقلاع عن التدخين.

2. سيتيزين - مساعد للإقلاع عن التدخين مشتق من النباتات تم استخدامه لعقود من الزمان في كثير من البلدان الأوروبية. لا يتوفر سيتيزين حالياً في الولايات المتحدة، ولم تتم الموافقة عليه من قِبل إدارة الغذاء والدواء.

3. السجائر الإلكترونية (مع النيكوتين) - لا تزال الأدلة حول السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين مثيرة للجدل إلى حد ما. ولم توافق إدارة الغذاء والدواء أبداً على السيجارة الإلكترونية لهذا الغرض. ومع ذلك، وجدت المراجعة الحالية أن السجائر الإلكترونية فعالة في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

هل السجائر الإلكترونية مفيدة أم ضارة؟

ازدهرت شعبية السجائر الإلكترونية على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، لا تزال هناك عدّة أسئلة حول سلامتها ودورها في الإقلاع عن التدخين وجاذبيتها للمراهقين والشباب. لم توافق إدارة الغذاء والدواء على أي جهاز سجائر إلكترونية للإقلاع عن التدخين. وعلى الرغم من ذلك، أشارت تقارير وبعض الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين قد تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين.

ومع ذلك، فإن الأبحاث حول السجائر الإلكترونية مثيرة للجدل، وقد وجدت دراسات أخرى العكس صحيحاً.

كما دق الآباء وصناع السياسات ناقوس الخطر بشأن جاذبية السجائر الإلكترونية، وخاصة المنتجات المنكهة، للأطفال والمراهقين. وقد دفعت هذه المعضلة الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الأجهزة تسبب ضرراً أكثر من نفعها.

ولكن، دون الخوض في الآثار الاجتماعية والصحية العامة الواسعة النطاق لاستخدام السجائر الإلكترونية، فإن الأدلة على السجائر الإلكترونية كأجهزة للإقلاع عن التبغ قوية، وفقاً للمراجعة.

وفي هذا السياق، يقول ليفينغستون بانكس: «لقد وجد بحثنا أن هناك أدلة قوية جداً على أن السجائر الإلكترونية هي وسيلة فعالة لمساعدة الناس على الإقلاع عن تدخين التبغ. في حين من غير المرجح أن تكون السجائر الإلكترونية آمنة تماماً، يمكننا أن نكون على ثقة من أنها أكثر أماناً من تدخين التبغ».

وعدت هيلاري تيندل، دكتوراه في الطب، والمديرة المؤسسة لمركز فيتال، مركز فاندربيلت للتبغ والإدمان وأسلوب الحياة في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت، لموقع «هيلث لاين»، «إن السلامة طويلة الأمد للسجائر الإلكترونية غير معروفة. علاوة على ذلك، يتم تسويق السجائر الإلكترونية بقوة لإغراء الشباب للبدء في استخدام المنتجات التي تحتوي على النيكوتين، لذلك إلى جانب مساعدة البالغين على الإقلاع عن التدخين، هناك اعتبارات صحية عامة رئيسية