عبد الجليل: الدوري الإستثنائي سيكون تجربة جيدة

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن فكرة إقامة الدوري الاستثنائي ستكون تجربة جيدة من اجل اعادة الكرة المصرية للمسار الصحيح، مشيرا إلى أن الجميع عليهم تقبل الفكرة تمامًا، وأن هناك بعض الفرق ستخوض مباريات كثيرة خارج ملعبها.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نسبة نجاح الشركة الألمانية في تنظيم الدوري المصري ستكون كبيرة".

وأضاف: "الأهلي قادر على الفوز أمام الزمالك في ظل الفوارق الفنية بين الناديين، والمارد الأحمر يمتاز بالرتم السريع، والحالة الفنية واضحة تمامًا وتفوق الأهلي كبير، ورغم انه لم يشارك سوى لاعب واحد فقط وهو عطية الله".

وواصل: "واثق بنسبة 99% في قدرة الأهلي على حصد لقب كأس السوبر أمام الزمالك، في ظل الفوارق بينهم".

وأوضح أن محمد حمدي سيلعب مع الزمالك في مركز الظهير الايسر في ظل عدم قناعة جوزيه جوميز باللاعب المغربي بنتايك. لكن في وسط الملعب سيلعب دونجا وناصر ماهر وعبدالله السعيد. بينما سلعب امامه ثلاثي الأهلي اكرم ومروان وامام عاشور