بشير التابعي: التعاقد مع شركة المانية لإدارة الدوري فكرة جيدة

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن فكرة التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم بطولة الدوري شئ جيد، مشيرًا إلى أن فكرة الدوري الاستثنائي سوف تساهم في حل العديد من المعوقات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "النادي الأهلي دائمًا يدير أي أزمة بشكل جيد، ومن خلف الكواليس، هو دائمًا يريد تنفيذ ما يريده وفقا لمصلحته".

وأضاف: "اثق بنسبة 75% على الرغبة في النجاح وتنظيم مسابقة الدوري في الموسم القادم بشكل جيد".

وواصل: "الأهلي فاز على الزمالك في كاس مصر بالسعودية، ولم يكن هناك فوارق كبيرة خلال المباراة، والأهلي خطف الفوز باللقاء بهدفين في الدقائق الأخيرة، والطبيعي أن الأهلي قادر على الانتصار في السوبر الإفريقي في ظل توفير كل الامكانيات وضم لاعبين مميزين من الأفضل في قارة افريقيا".

وأكمل: "حتى لو خسر الزمالك كاس السوبر الافريقي فلن نحزن، لا يوجد صفقات قوية انضمت لصفوف للفريق بنفس جودة صفقات الأهلي".

وأوضح أنه يخشى من جوزيه جوميز والتشكيل الذي سيلعب به امام الأهلي.