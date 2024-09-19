محمد فاروق: الصراعات بين الحكام وراء الاستعانة بخبراء أجانب

أكد الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أنه يوجد حب بين أفراد المنظومة التحكيمية مما يعرضهم للهجوم مع انطلاق موسم جديد.



وقال الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن الصراعات بين الحكام وراء الاستعانة بخبراء أجانب في السنوات الأخيرة مثلما حدث مع كلاتنبيىرج وبيريرا"

وتابع فاروق :" الخبير الأجنبي ليس الأنسب لإدارة لجنة الحكام ولكن صراعات الحكام هي السبب في اللجوء للخبراء الأجانب ".