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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد فاروق: الصراعات بين الحكام وراء الاستعانة بخبراء أجانب

محمد فاروق
محمد فاروق

أكد الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أنه يوجد حب بين أفراد المنظومة التحكيمية مما يعرضهم للهجوم مع انطلاق موسم جديد.

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محمد فاروق: هناك محاولات لإبعادي عن رئاسة لجنة الحكام


وقال الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن الصراعات بين الحكام وراء الاستعانة بخبراء أجانب في السنوات الأخيرة مثلما حدث مع كلاتنبيىرج وبيريرا"

وتابع فاروق :" الخبير الأجنبي ليس الأنسب لإدارة لجنة الحكام ولكن صراعات الحكام هي السبب في اللجوء للخبراء الأجانب ".

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