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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد فاروق: هناك محاولات لإبعادي عن رئاسة لجنة الحكام

محمد فاروق
محمد فاروق

أكد الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أنه يتعرض لضغوط شديدة من أجل أبعاده عن رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة في الفترة المقبلة.

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محمد فاروق يشكر وزير الرياضة على دعمه للتحكيم المصري


وقال الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما أعلمه أن هناك محاولات لإبعادي عن رئاسة لجنة الحكام ولا أعلم سر التربص بي من قبل تولي المهمة بشكل رسمي ".

وتابع فاروق :" للأسف لا يوجد حب بين أفراد المنظومة التحكيمية وهو سر الهجوم الدائم ضد عناصر التحكيم كل موسم كروي "

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