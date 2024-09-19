محمد فاروق: هناك محاولات لإبعادي عن رئاسة لجنة الحكام

أكد الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أنه يتعرض لضغوط شديدة من أجل أبعاده عن رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة في الفترة المقبلة.



وقال الحكم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما أعلمه أن هناك محاولات لإبعادي عن رئاسة لجنة الحكام ولا أعلم سر التربص بي من قبل تولي المهمة بشكل رسمي ".

وتابع فاروق :" للأسف لا يوجد حب بين أفراد المنظومة التحكيمية وهو سر الهجوم الدائم ضد عناصر التحكيم كل موسم كروي "