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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

التفاصيل الكاملة لاجتماع الخطيب مع كولر بحضور لجنة التخطيط

الخطيب ومارسيل كولر
الخطيب ومارسيل كولر

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع مارسيل كولر للدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن سامي قمصان للدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، ولأول مرة بحضور الكابتن مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط وكذلك الكابتن محمد رمضان بعد انضمامه للجنة.

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 كما حضر أيضًا الكابتن زكريا ناصف عضو اللجنة.. شهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، والاتفاق على تأجيل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين استيضاح بعض الأمور الفنية بما يحقق مصلحة الفريق واحتياجه. 

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع النتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر القادم وصعوبة لحاقهم بوقت كاف بالفريق، للمشاركة في بطولة السوبر المصرى، التي ستقام بالإمارات في الفترة من 18 - 21 أكتوبر؛ هذا فضلا عن ارتباط الفريق بأولى مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من نفس الشهر.

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