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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يستعد للإعلان عن رعاية نادي دلفي

ربيع ياسين
ربيع ياسين

قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، سيُعلن خلال ساعات تفاصيل رعاية فريق ديلفي لمدة خمس سنوات.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" رعاية الأهلي لنادي ديلفي هيكون فيها تفاصيل كتير جدًا، حتى يستفيد الجانبين".

وأضاف:" الأهلي سيدعم فريق ديلفي بلاعبين شباب سواء الفترة الحالية أو بداية من يناير بجانب تحمل رواتب الجهاز الفني والتعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين في القسم الثاني ودوري المحترفين الذي سيضع الأهلي عينه عليهم".

وأختتم الغندور:" الكابتن ربيع ياسين تم تعينه مديرًا فنيًا لفريق ديلفي وقاد المران بالأمس واليوم".

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