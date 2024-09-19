محافظ الإسماعيلية: المرأة هي عماد التطوير والتنمية

في حفل لتكريم السيدات

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم عددًا من سيدات الإسماعيلية، بمكتبة مصر العامة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأُقيمت الاحتفالية بتنظيم النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة غنية بمواردها الطبيعية، وتركيبتها السكانية التي يمثل الشباب ٧٠ ٪ منها، وهذا مؤشر إيجابي لمستقبل الإسماعيلية.

وأضاف: "المرأة هي عماد التطوير والتنمية، وشريك أساسي في كافة المبادرات التي تطلقها المحافظة، وعليهن دورًا كبير في معركة الوعي، ومواجهة القضايا المجتمعية بالإسماعيلية".

وطالب "أكرم" سيدات الإسماعيلية، بضرورة القيام بدورهن الفعَّال في المجتمع، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتوعية بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بجوار أسوار المدارس، والمشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذي في كافة المبادرات، مثل المبادرة التي بدأت بحي أول مدينة الإسماعيلية لجمع القمامة والمخلفات بمنطقة المحطة الجديدة بالتعاون مع مواطني المنطقة، معربًا عن تفاؤله بتطبيقها بكامل الوحدات المحلية بالمحافظة.

واختتم محافظ الإسماعيلية كلمته: "أُفضِّل أن ألتقي بمواطني الإسماعيلية في الشارع أثناء الجولات الميدانية، وصلاة الجمعة في المساجد، وزيارة الكنائس، ومن خلال الحوار المجتمعي مثل لقاء اليوم، عن لقاءات خدمة المواطنين النمطية التي يتم خلالها انتقاء الحضور"، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي هو الوصول للمواطن الذي لا يستطع الوصول إلينا، وأن أساس النجاح في العمل، أن يكن منظمًا، والعمل بروح الفريق الواحد، موجهًا التحية لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ووجهت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشكر للمحافظ، على قبول الدعوة، وتواصله الدائم مع نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، وسرعة استجابته لكافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، مشيدة بمجهوداته منذ تكليفه محافظًا للإسماعيلية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ جمال محمد علي، تلاها كلمة لممثلي بيت العائلة المصرية من وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية.

وخلال اللقاء، تم فتح حوارًا مفتوحًا مع سيدات الإسماعيلية، واللواتي مثَّلن كافة فئات المجتمع الإسماعيلي، استمع خلاله محافظ الإسماعيلية لأفكارهن وطلباتهن.

هذا وقد وجّهت سيدات الإسماعيلية الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على قبول الدعوة وحرصه على الاستماع لهن وتقديره لدور المرأة بالمجتمع الإسماعيلي.

تكريم علي هامش الإحتفالية

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وشيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ولبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وإيناس يوسف مدير مركز النيل للإعلام، والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وأمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وقامت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بإهداء درعًا تذكاريًّا لمحافظ الإسماعيلية، شكرًا وتقديرًا لمجهوداته بمحافظة الإسماعيلية.