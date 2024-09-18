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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

باريس سان جيرمان يسقط جيرونا بهدف قاتل في دوري أبطال أوروبا

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني بهدف دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

سيطر باريس سان جيرمان في وسط الملعب منذ بداية المباراة الا انه وجد صعوبة بالغة في إختراق التنظيم الدفاعي المحكم لجيرونا.

لعب جيرونا بحماس كبير وغعتمد بشكل كبير على الهجمات المعاكسة التي أزعجت دفاعات البي إس جي طوال أحداث المباراة.

أهدر فريق العاصمة الفرنسية عدة فرص خطيرة خاصة في شوط المباراة الثاني وإنتظر حتى الدقيقة الأخيرة ليخطف هدف الفوز بالنقاط الثلاثة عن طريق لاعبه نونو مينديز.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام جيرونا

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، وليان باتشو ونونو مينديز.

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا وفابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو وبرادلي باركولا.

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