مانشستر سيتي وإنترميلان يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا ..

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سيطر مانشستر سيتي منذ البداية على وسط الملعب وأجبروا الإنتر على التراجع لمناطقه الدفاعية.

نجح التكتل الدفاعي للإنتر في التعامل مع التحركات المستمرة لإيرلنج هالاند مهاجم السيتي.

وفي الدقيقة 19 تصدى يان سومر حارس إنترميلان لاول فرصة خطيرة بعد راسية قوية من هالاند، وجاء الرد سريعاً عن طريق اتشيربي الذي سدد راسية بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 35 يسدد هالاند كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر ليان سومر الذي أبعد تسديدة أخرى خطيرة من كيفن دي بروين، لتنته أحداث الشوط بالتعادل السلبي.