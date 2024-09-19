22 سبتمبر.. غلق باب التقديم لمدن جامعة جنوب الوادي

قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن إعادة فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد ٢٢ سبتمبر.

وأورد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ا التقديم يتم من خلال الرابط الالكتروني لتطبيق مدينة.

وأكد الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق ضرورة تسجيل البيانات بدقة على التطبيق

وفي السياق ذاته، كان رئيس الجامعة، قد أعلن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من الاثنين ٩ سبتمبر 2024 حتى منتصف ليل الخميس ١٢ سبتمبر 2024.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تسجيل البيانات على رابط التقديم.

وأوضح الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق الإلكتروني (مدينة) ضرورة استيفاء طلب التسكين ببيانات دقيقة وعمل حساب على التطبيق قبل الدخول.

بدء الدراسة

أعلنت جامعة جنوب الوادي، الخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعي 2024/2025 على أن تكون بداية العام الدراسي يوم السبت الموافق 28/9/2024 ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 2/1/2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من 4/1/2025 حتى 23/1/2025 وتكون بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 8/2/2025 وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 29/5/2025 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وموعد امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة بقنا والغردقة للعام الجامعي 2024/2025 تبدا 7/9/2025.

الجامعة الأهلية:

بدأت اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الفحص الطبي للطلاب الجدد المقبولين ببرامج جامعة جنوب الوادي الاهلية للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م.

واشار الدكتور محمد اسماعيل النائب الاكاديمي للجامعة الأهلية انه تم تخصيص اليوم الاول لطلاب برنامج العلاج الطبيعي اليوم الاثنين ١٦ /٩ /2024 و اضاف انه تم تخصيص اليوم التالي لطلاب برنامج الصيدلة يوم الثلاثاء ١٧ /٩ / ٢٠٢٤ وطلاب برنامج التمريض يوم الأربعاء ١٨ /٩ / ٢٠٢٤ اما بالنسبة لطلاب برنامج الهندسة يوم الخميس ١٩ /٩ /٢٠٢٤ والكشف الطبي لطلاب برنامج الحاسبات والمعلومات يوم الاحد ٢٢ /٩ / ٢٠٢٤ وبرنامج الالسن انجليزي وفرنسي يوم الاثنين ٢٣ /٩/ ٢٠٢٤.

وأضاف أن مواعيد الكشف الطبي بالنسبة لطلاب برنامج الطب و الجراحة يوم الثلاثاء ٢٤ /٩ / ٢٠٢٤ وبرنامج العلوم الادارية والمالية يوم الاربعاء ٢٥ /٩ / ٢٠٢٤ واشار الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة ان مكان انعقاد الكشف الطبي فى مركز (صحتك) بكلية الطب البشرى الحكومية مشيرا الى نشر فيديو توضيحي لكافة اجراءات الكشف الطبي على صفحة جامعة جنوب الوادي الاهلية