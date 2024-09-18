تزامنًا مع تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز تلاعب بالأسعار بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات على مستوى المحافظة، لجرد مستودعات توزيع البوتاجاز، ومراقبة أسعار بيعها للمواطنين، بجانب التأكد من الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن توزيع أسطوانات البوتاجاز.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه بالتزامن مع تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز، تم جرد جميع مستودعات أسطوانات الغاز على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 74 أسطوانة بوتاجاز ممتلئة؛ بغرض البيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون ترخيص، بالإضافة لضبط مخزن أنابيب وسط منطقة سكنية، بالمخالفة لشروط الترخيص.

وشدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية، والمخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والإفرنجية، مع تكثيف الحملات التموينية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة مستودعات توزيع البوتاجاز ، والتأكد من وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.