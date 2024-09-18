كاريزما

الأربعاء 18/سبتمبر/2024 - 08:58 م 9/18/2024 8:58:29 PM

أطالب الدكتور الفنان أحمد هنو وزير الثقافة بإقامة متحف خاص للفنان الراحل حلمى التونى الذى فارقنا منذ أيام وأرى أن أهمية ذلك يكمن فى أربع أسباب أو مبررات؛ أولها أن التونى كان رائدًا لفن الاخراج الصحفى وهو فن لا يعرفه كثيرون ولكن من حق طلاب الكليات الفنية– خاصة– وعشاق الفن التشكيلى عامة التعرف على ذلك من خلال مكان دائم يتعلمون فيه هذا الفن المهجور؛ المبرر الثانى: أن التونى كان رائدًا أيضًا لفن تصميم أغلفة الكتب؛ وفاز فى هذا المجال بأكثر من جائزة عربية ودولية؛ من بينها ثلاث جوائز من لبنان.. وثالثًا: لوحات حلمى التونى مصرية عربية صميمة كثير من اللوحات ترى فيها الروح الشعبية المصرية بكل شموخها واصالتها وحيويتها– كأنها تنبض بقلب وروح وهى سمه لا نعرفها إلا عند القليلين وأشهرهم عالميًا ليوناردو دافنشى وفان جوخ–نموذجان–أما رابعًا: فتألقه غير العادى فى تجسيد دراما الأحداث–مثل أزمة فلسطين وصمود الشعب بهذا القدر من العزيمة والإصرار على النصر؛ تدور التشكيلات اللونية فى تزاوج مدهش مع خطوط خلفية تنضج شيئا فشيئا كأنها طفل ينمو أمامنا؛ وكثير من لوحاته أبكتنى من شدة معانتها فى عمق الأحداث.. هذا فنان استثنائى أحسبه من أميز ما أنجزته سنوات القرن العشرين.

الشاعر الراحل بدر توفيق غادر عالمنا فى صمت حتى أن أحدا من رجال الإعلام والصحافة لم يلتفت إلى خبر رحيله برغم أنه ترك لنا ما يقرب من عشرة دواوين شعرية كما كانت له ترجمات مهمة؛ ترجم قصائد منتقاه للشاعر اليونانى كافافس وترجم كثيرًا من الأعمال الأدبية الألمانية. بدر توفيق قيمه تستحق أن نقيم له حلقات مناقشة وندوات للتعرف على أعماله.. وقد رحل عنا منذ سنوات طويلة. وتناسيناه.. مثلما حدث مع الدكتور الشاعر محمد أحمد العزب وعفيفى مطر وأنس داوود وبشير السباعى وغيرهم. أنتظر دورًا حاسمًا من نقابة اتحاد كتاب مصر؛ وخاصة أن رئيسها الشاعر الكبير الدكتور علاء عبدالهادى. أحد أنشط رؤساء نقابه اتحاد الكتاب وأكثرهم فعالية.. فقد حول اتحاد الكتاب إلى خلية عمل مدججة بالندوات وورش العمل الثقافية. انتظر منه دورًا واضحًا!

من أجمل ما قرأت للشاعر التركى ناظم حكمت: ليله البارحة دخلت أحلامى / كنت تجلسين عند ركبتى./ رفعت رأسك؛ أدرت نحوى / عينيك العسليتين الواسعتين / رحت تطرحين حزمة من الأسئلة/ شفتاك المبللتان كانتا تتحركان / تتفتحان وتنطبقان / غير أننى لم أكن أسمع صوتك / فى أعماق الليالى؛ هناك فى مكان بعيد / تدق الساعة كما لو كانت بشارة نبأ مضىء /.. وفى الأجواء وشوشة اللابداية واللا نهاية..

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