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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يُعلن جاهزية المدافع أشرف داري لقمة السوبر الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
 

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة جورماهيا

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن اشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.
وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي بدءًا من الغد، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.
ويستعد الأهلي لملاقاة فريق جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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