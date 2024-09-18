وكيل الأزهر يُكرّم العاملين المحالين للتقاعد بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية

شهدت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة لتكريم الموظفين المحالين للتقاعد، بحضور وكيل الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وعدد من المسؤولين والعاملين في الأزهر الشريف.

يأتي هذا التكريم كلمسة وفاء وتقدير لسنوات الخدمة الطويلة التي أمضوها في خدمة الأزهر الشريف، وتقديراً لعطائهم وجهودهم المخلصة في دعم منظومة التعليم والعمل الإداري داخل المؤسسة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أهداف الأزهر والنهوض بالمستوى التعليمي والإداري.

وأعرب الدكتور الضويني خلال الحفل عن خالص تقديره للمكرمين، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة خدمتهم. مؤكدًا أن الجهود التي بذلوها أسهمت في الارتقاء بالتعليم الأزهري، وتعزيز نشر قيم التسامح والاعتدال التي يدعو إليها الأزهر الشريف. مضيفًا أن دورهم لم يتوقف عند حد أداء الواجب، بل امتد ليشمل المشاركة الفاعلة في تطوير المناهج التعليمية وتحسين الأداء الإداري.

وأكد وكيل الأزهر أن هذا التكريم يعكس ثقافة الأزهر الدائمة في الاعتراف بالعطاء والوفاء لأبنائه، سواء كانوا في الخدمة أو بعد التقاعد، مشيرًا إلى أن الأزهر سيظل داعمًا لكل من أسهم في تعزيز مكانته، وسيستمر في تقديرهم ومساندتهم حتى بعد انتهاء مهامهم الرسمية.

في ختام الحفل، قام فضيلة وكيل الأزهر بتسليم الدروع التذكارية للمكرمين المحالين للتقاعد، وسط أجواء تملؤها السعادة والامتنان. فيما عبّر المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الأزهر الشريف سيبقى دائمًا جزءًا لا يتجزأ من حياتهم، وأنهم سيسخرون جهودهم لخدمة العلم والمجتمع بما يتماشى مع قيم الأزهر ومبادئه السامية.