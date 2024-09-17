جامعة شريف هداية الله الحكومية الإسلامية بإندونيسيا تطالب بتجديد التعاون العلمي مع الأزهر

التقت الدكتورة يولي ياسين، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على هامش زيارته الموسعة لإندونيسيا، بحضور فضيلة الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وخلال اللقاء رحبت عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة شريف هداية الله بفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وثمنت جهود الجامعة وعنايتها ورعايتها للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

وطالبت عميدة الكلية بالنظر في تجديد اتفاقية التعاون العلمي مع جامعة الأزهر.

من جانبه قال فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر: إن الجامعة ليس لديها مانع من التعاون العلمي مع جميع الجامعات بما يعود بالنفع على طلاب العلم في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح أنه عقب العودة إلى القاهرة سوف يتم النظر في تجديد اتفاقية التعاون العلمي بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

محافظ جاوا الإندونيسية: نقدر عناية الإمام الأكبر بطلابنا الدارسين في قلعة الوسطية والاعتدال

التقى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالسيدة خُفِيفَة إندار باراوانسا؛ محافظ جاوا الشرقية؛ لمناقشة دور خريجي الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام ومكافحة التطرف ضمن وفد رفيع من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتزام الطلاب الإندونيسيين، وحرصهم على الدِّراسة في الأزهر الشريف؛ مثمنًا دور فرع المنظمة بإندونيسيا في مد أواصر الصلة بين الأزهر الشريف وخريجيه.



وأكد رئيس جامعة الأزهر على عناية ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم عامة وطلاب إندونيسيا خاصة؛ كونهم سفراء للوسطية والاعتدال في بلادهم.

فيما أكدت محافظ جاوا الشرقية أن مصر دولة عريقة، تعتز إندونيسيا بالتعاون معها في مختلف المجالات، معبِّرة عن تقديرها لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الدين الإسلامي، ورعاية وعناية فضيلته بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم عامة ، وطلاب إندونيسيا خاصة، حيث لا يألو جهدًا في دعمهم ورعايتهم، وتقديم جميع السبل التي تساعدهم على إنهاء دراستهم بنجاح وتفوق.