جامعة الأزهر الأولى على مستوى الجامعات في محو الأمية

شاركت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية والذي يوافق يوم ١٨ سبتمبر من كل عام، والذي يواكب هذا العام الحادي والخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٧٣م.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أن جامعة الأزهر تضع خدمة البيئة وتنمية المجتمع في أجندة اهتماماتها جنبًا إلى جنبٍ مع اهتمامها بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

المركز الأول

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أنه تأكيدًا على هذا فقد حصلت جامعة الأزهر على (المركز الأول) للعام الثالث على التوالي في مجال محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية الحكومية (2023 - 2024) عن طريق محو أمية عدد 64944، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير أشادت به الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التعليم العالي.



وأشار إلى أن كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم تسهم في القضاء على الأمية؛ دعمًا لجهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م ومبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري والتي أطلقها تحت عنوان: (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وشارك في الاحتفالية وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية بنين بالقاهرة سابقًا عضو قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر، وشام علي، مقررة لجنة خدمة البيئة وتنمية المجتمع.