سفير مصر في موسكو يلتقي بالشركات المصرية العارضة بمعرض "World Food Moscow"

تفقد السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، الجناح المصري في معرض "World food Moscow"، والذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024 في موسكو، ويُعد أكبر معرض مُتخصص في قطاع الصناعات الغذائية في روسيا، ويشارك فيه -بأجنحة عرض- أكثر من 1100 شركة عاملة في هذا القطاع، ومن المُقرر أن يحضر المعرض أكثر من 22 ألف شخص من 80 دولة.



وأكّد السفير النجاري خلال تفقده أن المُشاركة المصرية بمعرض "World Food Moscow" مميزة للغاية، وجاءت بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها كمُصدر لمختلف المنتجات الغذائية الزراعية والمصنعة الهامة، من خلال مُشاركة أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات المصرية العاملة في هذا المجال. وأشاد سفير مصر بما شهده الجناح المصري من إقبالٍ كبيرٍ نتيجة تطور المشاركة المصرية كمّا ونوعاً مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن المعرض يُعد منصة ممتازة لعرض تنوع وتميز المنتجات الغذائية المصرية.



كما اِلتقى السفير بعدد من ممثلي الشركات المصرية العارضة، حيثُ أكد على استمرار دعم السفارة والمكتب التجاري التابع لها لاستثمار هذا الحدث الهام وغيره لزيادة الصادرات من المنتجات المصرية الغذائية الزراعية والمصنعة، بهدف تعزيز نفاذ المنتجات المصرية المتميزة إلى روسيا. وكان المكتب التجاري بالسفارة قد شارك بنشاط في الإعداد للمشاركة المصرية بالمعرض.