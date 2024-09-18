وزير التربية والتعليم: استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب المدارس اللغات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، في مقر هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن لطلاب مدارس اللغات اختيار الامتحان في المواد العلمية باللغة العربية أو الإنجليزية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إضافة فصل من الجيولوجيا في مادة الأحياء بالثانوية العامة أمر طبيعي لأن مدرس الأحياء هو الذي يدرس الجيولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لطلاب المدارس اللغات فيمكنهم امتحان المادة باللغة العربية.

وزير التربية والتعليم: متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمل متابعة مستمرة لتنفيذ جميع القرارات الوزارية على أرض الواقع.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توقع حدوث مشكلات في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتابع بشكل مستمر التنفيذ على أرض الواقع في المدارس وليس من الوزارة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد طلاب المدارس في مصر يتجاوز 25 مليون وهو أكبر من تعداد دول، لذلك فإنه يتوقع حدوث بعض المعوقات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن جميع قرارات الوزارة تصب في مصلحة الطلاب، من أجل إعادتهم للمدارس والقضاء على المشكلات الموجودة بالفعل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه تنفيذ مشكلات القضاء على الكثافة الطلابية في الفصول متروك للإدارات التعليمية لأن طبيعة كل منطقة تختلف عن الأخرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ضوابط لمتابعة أعمال السنة في المدارس، مثل توحيد الواجب المنزلي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحتها على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييم الشهري يكون من خلال وضع أسئلة محددة يتم الاختيار من بينها، وهو أمر معمول به في جميع الدول.

