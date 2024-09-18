جدران المصالح الحكومية لوحات فنية بالغربية

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بالأعمال التي يقوم بها أبناء عروس الدلتا من تجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية، والرسم عليها وتحويلها الى لوحات ناطقة للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان التي تُجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان المصري، موجهاً الشكر لكل الجهات التي تشارك في المبادرة.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد و تضافر جهود كافة الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة مؤكدا على تقديمة كافة التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030.

فيما اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، الأحوزه العمرانية لعدد 62 قرية تابعه لمراكز المحلة الكبري - بسيون - زفتي - طنطا - كفر الزيات) ، وعدد 27 عزبة تابعة لمراكز بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ) بالإضافة الى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد (79) قرية تابعه لمراكز ( السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات) ، وعدد (13) عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.

ولفت إلى أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% وللقرى 72 % و العزب 36% وجاري انهاء جميع الاحوزه العمرانية وجاري انهاء الملف حلا لمشاكل المواطنين ولصالح العام.

وأشار الجندي، إلى أن المحافظة حققت جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، و الرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.