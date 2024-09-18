وزير الخارجية: علاقاتنا مع الولايات المتحدة قوية وتمتد لعقود طويلة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قوية ومتينة تمتد لعقود طويلة من العمل والتفاهم المشترك.
ورحب عبدالعاطي - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة ـ بزيارة وزير الخارجية الأمريكي والوفد الأمريكي المرافق.
وتابع قائلا: إن زيارة بلينكن إلى القاهرة تأتي في إطار عدد من الزيارات المكوكية للمنطقة وللقاهرة، ونحن دائما نرحب به ضيفا عزيزا في مصر.