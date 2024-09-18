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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: علاقاتنا مع الولايات المتحدة قوية وتمتد لعقود طويلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قوية ومتينة تمتد لعقود طويلة من العمل والتفاهم المشترك.

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وزير الخارجية: اتفقت مع بلينكن لافتتاح 3 فروع لجامعات أمريكية في مصر

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وزير الخارجية: لدينا مع أمريكا تفاهم مشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية

ورحب عبدالعاطي - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة ـ بزيارة وزير الخارجية الأمريكي والوفد الأمريكي المرافق.

وتابع  قائلا: إن زيارة بلينكن إلى القاهرة تأتي في إطار عدد من الزيارات المكوكية للمنطقة وللقاهرة، ونحن دائما نرحب به ضيفا عزيزا في مصر.

 

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