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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية: اتفقت مع بلينكن لافتتاح 3 فروع لجامعات أمريكية في مصر

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنه تم التحدث باستفاضة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التعاون في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، مشددًا على أنَّه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على فتح فروع جديدة لـ 3 جامعات أمريكية في مصر. 

لقاء بلينكن مع وزير الخارجية:

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة تأتي ضمن عدد كبير من الزيارات المكوكية التى أجراها إلى المنطقة والقاهرة، ونحن دائمًا نرحب به ضيفًا عزيزًا هنا في مصر.

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