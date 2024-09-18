وزير الخارجية: لدينا مع أمريكا تفاهم مشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باستفاضة عن التعاون في قطاع الاقتصاد والاستثمار، موضحًا أن هناك تفاهم مشترك وحرص متبادل على تطوير هذه العلاقات الاقتصادية، وفي القلب منها الاستثمارات الأمريكية.

وشدد عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه تم التحدث عن تطوير الاستثمارات الأمريكية وتشجيع الشركات الأمريكية على العمل في السوق المصري.

وأوضح أنه تحدث مع الوزير الأمريكي، على استفادة الشركات الأمريكية على العمل بالسوق المصري والفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد، مضيفًا: “نتحدث قريبًا في الربع الأول من العام القادم 2025 لعقد المؤتمر الأعمال المشترك المصري الأمريكي، بعد عقد المفوضية الاقتصادية المشتركة منذ أيام بالعاصمة الأمريكية واشنطن”.

وأشار إلى أنه تحدث مع الوزير الأمريكي عن التبادل التجاري وأهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وتابع: “في لقائي مع وزير الخارجية الأمريكي أطلق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة”.