انهيار عقارات الإسكندرية عرض مستمر.. ومصرع 3 أشخاص بالورديان

شهدت منطقة الورديان غرب الاسكندرية، حادث انهيار مأساوي لعقار ما أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى بين السكان، ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت ربة منزل، إثر انهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة اليسري بالورديان غرب الإسكندرية، فيما جرى نقل جثث المتوفين إلى المشرحة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار قديم بمنطقة اليسرى بالورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من طابق أرضي وطابق أول علوي، وصادر له قرار هدم لم ينفذ.

وكشفت المعاينة انهيار العقار حتى سطح الأرض، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين وإصابة ربة منزل، وتم استخراج الجثث الثلاث من تحت الأنقاض ونقلها بسيارة الإسعاف إلى المشرحة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى غرب الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحادث أسفر عن 3 وفيات وإصابة واحدة، وأوضحت أن العقار صادر له قرار هدم، وأن السكان أصروا على البقاء بالعقار على مسؤليتهم الشخصية، وأكدت أن العقار خالى حاليا من السكان وجارى رفع الأنقاض واتخاذ اللازم.