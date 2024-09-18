المشدد 6 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، فلاحًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتجاره في كوكتيل من المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لـ فلاح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

وأحالت النيابة العامة المتهم «عصام.م..ذ» 44 سنة - فلاح، في القضية رقم 15565 /2024 جنح مركز طوخ والمقيدة برقم 2763 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" و"mdmbenpinaca" أحد مشتقات اندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا "أمفيتامين" "ميثامفيتامين"، وجوهراً مخدرا "حشيش" و"قنب" و"ترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش"، وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري، محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

المشدد 6 سنوات لـ كهربائي لاتهامه بالإتجار في الهيروين بطوخ

وفي حكم أخر ، عاقبت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة السادسة، لكهربائي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الهيروين، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وأحالت النيابة العامة المتهم «أحمد.ع.ز.س» 27 سنة - كهربائي - طوخ، في القضية رقم ۱۵۱۰۰ لسنة ۲۰۲٤ جنح مركز طوخ والمقيدة برقم ٢٦٠٢ لسنة ۲۰۲٤ حصر كلي شمال بنها، لأنه في ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية - أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور الملازم أول أحمد عصام حسين نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ، الأمني، حيث أبصر المتهم المطلوب التنفيذ عليه فضبطه وبتفتيشه عثر على سلاح ناري، و"فرد خرطوش" مذخر بطلقة من ذات العيار، وكيس بلاستيكي بداخله ۱۱۰ مائة وعشرة لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ حصيلته، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته الآثمة.