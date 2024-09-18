برغم القانون.. موعد عرض الحلقة الرابعة والقنوات الناقلة

تعرض اليوم، الحلقة الرابعة من المسلسل الاجتماعي الجديد “برغم القانون” والذي جذب انتباه شريحة كبيرة من الجمهور خلال الساعات الأولى من طرحه، كما تصدر منصات الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل برغم القانون

تأتي حلقات “برغم القانون” يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.

تأتي أحداث مسلسل برغم القانون خلال 30 حلقة حول ليلة التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

بدأت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل “برغم القانون” ببحث الفنانة إيمان العاصي عن زوجها في يومها الروتيني، لتفاجأ باختفاءه التام من المنزل وغلق هاتفه المحمول.

تنال مشاعر الخوف والاستنكار ملامح العاصي ليقطعها ظرف يحتوي على مبلغ مالي كبير ورسالة وداع “الفلوس دي سددي بيها ديوني وانسيني وماتدوريش عليّ”.

تخرج إيمان العاصي هائمة على وجهها في الشوارع وتبلغ أقسام الشرطة باختفاء زوجها وتعود ليلًا لأحضان أبنائها لتهرب من الضياع الذي تسبب فيه اختفاء زوجها لتقطع محاولات الهدوء اتصال طارئ من أحد الضباط ليبلغها بوجود جثة بنفس مواصفات زوجها.